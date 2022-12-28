Екатерина Бужинская показала, как сказочно отпраздновала 6-летие своих двойняшек

Украинская певица Екатерина Бужинская рассказала о празднике в семье.

27 декабря день рождения отпраздновали дети исполнительницы Катя и Дмитрий. Двойняшкам артистки исполнилось 6 лет. По этому случаю звездная мама устроила дочери и сыну незабываемый праздник.

Дети Екатерины Бужинской / Фото: instagram.com/buzhynska

Бужинская организовала в одном из заведений тематическую вечеринку с любимыми сказочными героями ее детей. Так вот к Диме и Кате пришли Человек-паук и Скай из мультсериала "Щенячий патруль".

"Мои дорогие, родные Димочка и Катюша! С днем рождения! Вам уже 6 лет! Мои любимые, желаю вам достигать во всем успехов, растите счастливыми, здоровыми, любознательными, веселыми, умными, послушными и добрыми. Смейтесь, веселитесь, наслаждайтесь каждым мгновением своего детства. Пусть сегодня исполнятся все ваши желания", — поздравила детей Екатерина.

Дети Екатерины Бужинской / Фото: instagram.com/buzhynska

Отметим, что Екатерина и Дмитрий – дети Екатерины Бужинской от ее мужа, болгарского бизнесмена Димитара Стойчева. Также у певицы есть дочь Елена от предыдущего брака с продюсером Юрием Квеленковым.

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