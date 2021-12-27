Екатерина Бужинская показала, как сказочно отпраздновала первый юбилей двойняшек

Ребятам исполняется пять лет.

Сегодня, 27 декабря, в семье украинской певицы Екатерины Бужинской – праздник.

Ее двойняшки Дмитрий и Катя отмечают день рождения. Ребятам исполняется пять лет. По этому случаю артистка устроила сказочный праздник для своих детей.

Звездная мамочка заказала для Кати и Димы наряды их любимых героев мультфильмов: Белоснежку и полицейского. Кроме того, артистка украсила дом разнообразными воздушными шарами. Ну и, конечно, Бужинская заказала сказочные именинные тортики.

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"С первым юбилеем, наши ангелочки. Дима и Катя! Поздравляем вас, любимые дети с 5-летием! Желаем веселых мыльных пузырей, разноцветных воздушных шаров, веселых идей, замечательных игр, сказочных историй, интересных загадок в вашей жизни. Счастливой судьбы!" — трогательно поздравила двойняшек звезда.

Также Екатерина показала видео, где дети весело танцуют и поют. Свой первый юбилей Дима и Катя точно запомнят.

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