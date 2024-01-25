Екатерина Бужинская показала, как выглядела 30 лет назад

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская вспомнила свои подростковые годы.

Во время своей страницы в Instagram певица поделилась архивным кадром, где изображена в 15-летнем возрасте. Бужинская на фотографии снята сразу после победы на одном из музыкальных фестивалей. На фотографии юная Екатерина держит в руках диплом и искренне улыбается. Вокруг будущей звезды изображены зрители, аплодирующие ей и радующиеся ее победе:

"Архивчик в ленту. Мне 15 и мои творческие победы на вокальных конкурсах (гран-при международного фестиваля "Веселад")", — рассказала Бужинская.

Екатерина Бужинская в 15 лет / Фото: instagram.com/buzhynska

В свою очередь поклонники артистки отметили, что за эти 30 лет Екатерина практически не изменилась. Другие же подчеркнули, что с годами исполнительница как вино становится только лучше.

Напомним, ранее мы писали о том, как Екатерина Бужинская вместе с мужем, болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым и их 7-летними двойняшками отдохнули на горнолыжном курорте.

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