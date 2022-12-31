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Екатерина Бужинская показала редкое фото с 15-летней дочерью от первого брака

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1640
Время на прочтение
1 мин
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Екатерина Бужинская показала редкое фото с 15-летней дочерью от первого брака

Екатерина Бужинская / Фото: instagram.com/buzhynska

Исполнительница опубликовала фото сразу со всеми своими детьми.

Украинская певица Екатерина Бужинская встречает новогодние праздники в кругу семьи. В частности, к ней приехала и ее дочь от первого брака – Елена.

В Instagram-stories знаменитость опубликовала фотографии своих детей. В частности, на снимках 15-летняя Елена позировала с двойняшками Дмитрием и Екатериной. Дети артистки одели наряды в одинаковом стиле и позировали на фоне новогодней елки.

Дети Екатерины Бужинской / © instagram.com/buzhynska
Дети Екатерины Бужинской / Фото: instagram.com/buzhynska

На одном из фото Екатерина Бужинская тоже сфотографировалась вместе с детьми.

"Мамины ангелочки", — подписала фотографию знаменитость.

Екатерина Бужинская с детьми / © instagram.com/buzhynska
Екатерина Бужинская с детьми / Фото: instagram.com/buzhynska

Напомним, у Екатерины Бужинской трое детей. Старшую дочь Елену артистка родила в браке с первым мужем, продюсером Юрием Квеленковым.

Екатерина и Дмитрий – дети певицы от ее второго мужа, болгарского бизнесмена Димитара Стойчева.

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Дата публикации
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