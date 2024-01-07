Екатерина Бужинская показала редкое фото своей старшей дочери-красавицы и поздравила ее с 17-летием

Украинская певица Екатерина Бужинская сообщила о празднике в ее семье. Старшая дочь артистки Елена отмечает день рождения.

Поэтому исполнительница в своем Instagram посвятила девушке пост, в котором нежно поздравила ее с 17-летием. Бужинская опубликовала свежее фото дочери-красавицы. На снимке улыбающаяся Елена позировала на фоне новогодней елки.

Старшая дочь Екатерины Бужинской / Фото: instagram.com/buzhynska

Кроме того, певица написала дочери немало теплых слов с приятными пожеланиями и поздравлениями.

"С днем ​​рождения, дорогая моя дочь Еленка. Тебе уже 17! Будь счастлива, родная. Пусть силы земли тебе обеспечат устойчивость под ногами и уверенность в себе, пусть воды мира смывают с твоего пути всю грусть и печаль, пусть огненное пламя пылает ярким светом любви, пусть в твоей жизни витает воздух счастье и благополучия. Ты умница, добрая и талантливая девочка, а еще очень сильная! Пусть Господь всегда тебя оберегает и помогает во всем! Люблю тебя сильно", — нежно обратилась к дочери артистка .

Старшая дочь Екатерины Бужинской / Фото: instagram.com/buzhynska

Кстати, с днем ​​рождения дочь Екатерины Бужинской поздравил и певец Павел Зибров. Артист написал свои пожелания в комментариях под постом.

"С днем ​​рождения, красавица дочка! Добра, здоровья, успехов, мира! Пусть все мечты сбываются!" – написал Павел Зибров.

Старшая дочь Екатерины Бужинской / Фото: instagram.com/buzhynska

Напомним, недавно певица Оля Цибульская отмечала день рождения сына. Артистка уже показала, как поздравляла Нестора с 9-летием.

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