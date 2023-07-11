Екатерина Бужинская показала редкое фото своей заметно подросшей 16-летней дочери

Также артистка показала счастливый кадр с двойняшками и мужем.

Украинская певица Екатерина Бужинская показала редкое фото своей 16-летней дочери Елены.

Исполнительница опубликовала в Instagram семейные фото. На первом снимке артистка показала свою 16-летнюю улыбающуюся дочь. Между тем поклонники заметили, что Елена уже заметно подросла.

Старшая дочь Екатерины Бужинской / Фото: instagram.com/buzhynska

Также Бужинская опубликовала кадр и с двойняшками Дмитрием и Катей. Исполнительница вместе с мужем Димитаром и детьми позировала перед камерой в магазине сувениров.

"Время летит — дети растут! Дай Господи победы и мирного неба над Украиной, чтобы каждый украинский ребенок мог вернуться в родной дом! Мои любимые — Елена, Дима и Катя! Ангелы-хранители", — поделилась своими мыслями артистка.

Екатерина Бужинская с мужем и детьми / Фото: instagram.com/buzhynska

Отметим, Екатерина Бужинская вместе с двойняшками и мужем живет в Болгарии. Тем временем старшая дочь артистки – в Германии. Елена учится в Гамбурге.

Напомним, ранее актриса Снежана Бабкина показала редкий кадр с 12-летней дочерью. Знаменитость просто ошеломила сходством с Веселиной.

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