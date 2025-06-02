Екатерина Бужинская показала сразу троих своих детей и удивила, как они с годами изменились

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

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Украинская певица Екатерина Бужинская впервые за долгое время показалась сразу с тремя детьми.

Артистка воспитывает 18-летнюю дочь Елену и 8-летних двойняшек Катюшу и Диму. Младшие дети довольно частые гости в мамином фотоблоге, а вот старшая крайне редко там появляется. Но на этот раз артистка в Instagram-stories опубликовала коллаж из фотографий, где были изображены дочери и сын.

Снимки были сделаны в разное время. Среди них были как и архивные, так и свежие кадры. Поэтому, можно разглядеть, как дети Екатерины Бужинской росли и с годами менялись.

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Екатерина Бужинская с детьми / © instagram.com/buzhynska

Подписывать кадр с дочками и сыном исполнительница тоже особо не стала. Артистка лишь коротко отметила: "Мои любимые". К фото певица добавила три смайлика в виде красных сердец.

Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина поделилась редким фото сразу с двумя детьми. Знаменитость также рассказывала об их семейном отдыхе.