Екатерина Бужинская показала заметно подросших двойняшек и поздравила 7-летнюю дочь с особым праздником

Исполнительница порадовала семейным контентом.
Украинская певица Екатерина Бужинская показала своих заметно подросших двойняшек.
Семейным контентом знаменитость поделилась в Instagram-stories. На снимках были изображены 7-летние Катя и Дима. Кадры были сделаны в разное время, так что можно разглядеть, как дети Екатерины Бужинской с годами подрастали и менялись.
Кроме того, певица сообщила, что у младшей дочери особый праздник, и поздравила ее. Так, 24 ноября по новому стилю отмечают День ангела Екатерины. Поэтому исполнительница поздравила свою "маленькую Катюшку" с особым праздником.
"Поздравляю мою маленькую Катюшку с Днем ангела", — написала исполнительница.
Кстати, артистку тоже зовут Екатериной. Поэтому в их семье был двойной праздник.
Напомним, недавно Екатерина Бужинская делилась секретами стройности. Артистка признавалась, как худеет и от каких продуктов отказалась.
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