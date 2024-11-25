Екатерина Бужинская показала заметно подросших двойняшек и поздравила 7-летнюю дочь с особым праздником

Украинская певица Екатерина Бужинская показала своих заметно подросших двойняшек.

Семейным контентом знаменитость поделилась в Instagram-stories. На снимках были изображены 7-летние Катя и Дима. Кадры были сделаны в разное время, так что можно разглядеть, как дети Екатерины Бужинской с годами подрастали и менялись.

Кроме того, певица сообщила, что у младшей дочери особый праздник, и поздравила ее. Так, 24 ноября по новому стилю отмечают День ангела Екатерины. Поэтому исполнительница поздравила свою "маленькую Катюшку" с особым праздником.

"Поздравляю мою маленькую Катюшку с Днем ангела", — написала исполнительница.

Екатерина Бужинская с детьми / Фото: instagram.com/buzhynska

Кстати, артистку тоже зовут Екатериной. Поэтому в их семье был двойной праздник.

Напомним, недавно Екатерина Бужинская делилась секретами стройности. Артистка признавалась, как худеет и от каких продуктов отказалась.

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