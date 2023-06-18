Екатерина Бужинская показалась с мамой и нежно поздравила ее с днем рождения

Украинская певица Екатерина Бужинская поделилась редкой фотографией со своей мамой и поздравила ее нежно с днем рождения.

В семье исполнительницы праздник, о чем она сообщила в Instagram-stories. Мама Бужинской, Елена, празднует день рождения. Так что исполнительница решила поздравить родного человека. Знаменитость опубликовала снимок, правда, архивный. На фото Екатерина мило позирует с мамой в красном летнем наряде.

"Мамочка, с днем рождения", — написала артистка.

Екатерина Бужинская с мамой / Фото: instagram.com/buzhynska

Также певица посвятила пост и своему папе. Знаменитость поздравила родного человека с Днем отца и опубликовала архивное фото с ним. На снимке артистка с папой была в ресторане и мило позировала перед объективом фотокамеры.

"С Днем отца", — написала Бужинская и добавила смайлик в виде красного сердечка.

Екатерина Бужинская с папой / Фото: instagram.com/buzhynska

Напомним, остальные знаменитости тоже активно поздравляют родных людей с Днем отца. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку, где собрала поздравления с праздником от украинских звезд.

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