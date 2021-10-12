Екатерина Бужинская получила орден "За развитие Украины"

Артистка также спела в Малом Мариинском Дворце.
Известную украинскую певицу Екатерину Бужинскую наградили орденом "За развитие Украины".
Церемония награждения состоялась в Малом Мариинском Дворце.
Во время мероприятия певицу Екатерину Бужинскую наградили орденом "За развитие Украины" за высокое национальное достоинство, преданность делу и личный вклад в развитие украинской государственности.
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"Было очень приятно получить сегодня орден "За развитие Украины ". Сегодня здесь собрались патриоты, единомышленники и люди, которые работают на благо нашей страны", — рассказала знаменитость.
Позже артистка в вышиванке исполнила свою песню "Україна - це ми".
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