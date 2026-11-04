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Екатерина Бужинская получила престижную награду и растрогала воспоминаниями о начале карьеры
Артистка уже получала соответствующую награду, но 28 лет назад.
Народная артистка Украины Екатерина Бужинская стала лауреаткой престижной премии «Человек года».
Для певицы это отличие имеет особое значение, ведь ее история с программой началась почти три десятилетия назад. Радостным событием артистка поделилась, вспомнив, как в начале творческого пути получила свою первую награду в рамках этой программы. Тогда юная исполнительница только делала первые шаги на большой сцене, а сегодня вернулась за признанием уже в статусе народной артистки Украины.
По словам Бужинской, эта награда стала для нее не только приятным событием, но символическим итогом многолетнего труда, творческих поисков и преданности украинской песне.
«Моя история с программой „Человек года“ началась еще в 1998 году, когда я получила награду „Прометей-престиж“ как юный талант. И сегодня для меня особенно трогательно получать признание — уже как народной артистке Украины, певице с многолетним творческим путем», — поделилась Екатерина Бужинская.
За годы карьеры исполнительница прошла путь от молодой перспективной певицы до одной из известных представительниц украинской эстрады. В ее творчестве — многочисленные песни, концертные программы и выступления для украинцев как на Родине, так и за границей.
Особенное место в деятельности артистки занимают благотворительные инициативы и поддержка Украины. Бужинская продолжает выступать, популяризировать украинскую культуру и поддерживать соотечественников своим творчеством.
Таким образом, спустя почти 28 лет после первого отличия певица вновь получила признание от программы «Человек года». И если в 1998-м ее отмечали как юный талант, то теперь уже как опытную артистку, за плечами которой десятилетие на сцене.
Напомним, недавно Екатерина Бужинская ошеломила признанием о трех операциях на глазу. Также артистка рассказала о болезненном разочаровании у близких.