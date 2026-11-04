Екатерина Бужинская получила престижную награду и растрогала воспоминаниями о начале карьеры

Екатерина Бужинская / © Пресс-служба Катерини Бужинської

Реклама

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская стала лауреаткой престижной премии «Человек года».

Для певицы это отличие имеет особое значение, ведь ее история с программой началась почти три десятилетия назад. Радостным событием артистка поделилась, вспомнив, как в начале творческого пути получила свою первую награду в рамках этой программы. Тогда юная исполнительница только делала первые шаги на большой сцене, а сегодня вернулась за признанием уже в статусе народной артистки Украины.

Реклама

По словам Бужинской, эта награда стала для нее не только приятным событием, но символическим итогом многолетнего труда, творческих поисков и преданности украинской песне.

Реклама

«Моя история с программой „Человек года“ началась еще в 1998 году, когда я получила награду „Прометей-престиж“ как юный талант. И сегодня для меня особенно трогательно получать признание — уже как народной артистке Украины, певице с многолетним творческим путем», — поделилась Екатерина Бужинская.

Екатерина Бужинская / © Пресс-служба Катерини Бужинської

За годы карьеры исполнительница прошла путь от молодой перспективной певицы до одной из известных представительниц украинской эстрады. В ее творчестве — многочисленные песни, концертные программы и выступления для украинцев как на Родине, так и за границей.

Особенное место в деятельности артистки занимают благотворительные инициативы и поддержка Украины. Бужинская продолжает выступать, популяризировать украинскую культуру и поддерживать соотечественников своим творчеством.

Таким образом, спустя почти 28 лет после первого отличия певица вновь получила признание от программы «Человек года». И если в 1998-м ее отмечали как юный талант, то теперь уже как опытную артистку, за плечами которой десятилетие на сцене.

Реклама

Напомним, недавно Екатерина Бужинская ошеломила признанием о трех операциях на глазу. Также артистка рассказала о болезненном разочаровании у близких.

Новости партнеров