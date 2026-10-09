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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Екатерина Бужинская поразила признанием о трёх операциях на глазу и "ноже в спину"

Певица рассказала о болезненном разочаровании в близких людях.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская

Певица Екатерина Бужинская впервые откровенно рассказала о трех операциях на глазу, которые ей пришлось перенести в Германии, и призналась, как тяжело ей было столкнуться с разочарованием в близких людях.

В проекте «Наодинці з Гламуром» артистка призналась, что проблемы со зрением стали для неё настоящим испытанием. Она не знала, сможет ли вернуться на сцену и что ждёт её дальше. По словам Бужинской, особенно больно было из-за поведения людей, которых она считала близкими. Певица говорит, что пережитое изменило её отношение ко многим людям. В то же время она называет этот период важным духовным опытом. Сейчас артистка продолжает выступать, хотя её зрение несколько ухудшилось.

«Это была трагедия, это был ужас. И я не понимала, выйду ли я на сцену и что со мной будет дальше. Это было очень страшно», — делится Екатерина в беседе с Анной Севастьяновой.

Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская

Бужинская также призналась, что в один из самых тяжелых моментов получила болезненный удар от людей, от которых меньше всего этого ожидала.

«Господь открыл мне глаза на многих людей. И это произошло со мной, наверное, для того, чтобы я духовно выросла. И я для себя многое поняла», — рассказала певица.

Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская

Певица поблагодарила врачей в Германии, которые помогли спасти её зрение. После трёх операций она до сих пор носит линзы, а сама признаётся, что видит немного хуже.

«Меня, мои глаза, спасли в Германии. Потому что, к сожалению, в Украине это не удалось», — признается она.

Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская

Несмотря на пережитое, Бужинская намерена не сдаваться и продолжает работать. Артистка называет себя «стойким оловянным солдатиком».

▶️ Полный выпуск программы «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: ПЛІТКИ ПРО РОМАН, ПРОТЕЖЕ КІРКОРОВА І «НІЖ У СПИНУ»: про що зірки мовчали 20 РОКІВ

Напомним, недавно бывший супруг Бужинской впервые отреагировал на её признание об аборте в 19 лет, сделанном под его давлением.

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