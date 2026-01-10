Екатерина Бужинская поскандалила с известным певцом и обвинила его в непорядочности

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан

Украинская певица Екатерина Бужинская разорвала сотрудничество с известным артистом Михаилом Грицканом.

Исполнители не только пели в дуэте, но и вместе давали концерты. Однако певица в своем Instagram сообщила, что их сотрудничество завершено. Более того, разошлись они не на позитивной ноте. Екатерина Бужинская обвинила Михаила Грицкана в непорядочности. Певица намекнула, что пока она болела и нуждалась в поддержке, ее напарник якобы воспользовался ситуацией, начал переманивать коллектив и строить собственную славу.

"Хочу сообщить, что мое сотрудничество с Михаилом Грицканом на этом этапе завершено. К сожалению, я столкнулась с непорядочностью. В тот момент, когда один из членов команды болеет и нуждается в поддержке, другой человек выбирает путь личной выгоды, идет по головам, строит собственную славу и даже переманивает коллектив. Меня использовали ради своей популярности", - заявила артистка.

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан / © instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская делится, что ее обидел поступок Михаила Грицкана, особенно в тот период, когда она действительно нуждалась в поддержке. Тем не менее, певица поблагодарила за совместные песни и творческие моменты и пожелала своему бывшему напарнику успехов. Сам Михаил Грицкан инцидент пока что не комментирует.

"Особенно больно осознавать, когда тебя используют в собственных целях, а в сложный период просто оставляют один на один с проблемами. Мой труд, силы и искренность были вложены не ради этого. Несмотря на все, я благодарна за наши совместные песни и творческие моменты. Искренне желаю вдохновения и успеха в дальнейшей работе. Отныне каждый из нас идет своим отдельным творческим путем", - подытожила артистка.

