Екатерина Бужинская раскрыла ошеломляющую сумму своих заработков в месяц

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Реклама

Украинская певица Екатерина Бужинская, которая недавно рассказала о жестком воспитании в детстве, раскрыла ошеломляющую сумму своих ежемесячных заработков.

Исполнительница получает доход с концертной деятельности и песен. Также артистка работает моделью и рекламирует продукцию брендов. В интервью Славе Демину певица признается, что муж Димитар Стойчев ее обеспечивает финансово. В частности, они живут в Болгарии, где недешево. Также певица обеспечивает троих детей. На это все надо немало средств.

"Меня содержит муж, я не одна. Потому что воспитывать троих детей - это не дешево. Да, я певица и зарабатываю я своим голосом, пением. Иногда меня приглашают поработать как фотомодель для рекламы каких-то брендов", - говорит певица.

Реклама

Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская признается, что свой заработок не считает, однако примерно - это семь тысяч долларов в месяц. Из этих средств артистка волонтерит, тратит на развитие карьеры, на воспитание детей и отдых.

"Личный заработок я не считаю. Может, это семь тысяч долларов. Я откладываю на развитие творчества, покупаю новые песни, записываю в хороших студиях, делаю классную аранжировку, шью балету костюмы, снимаю какие-то видео и трачу на детей, на отдых. На одежду я ничего не трачу - мне все дарят украинские бренды", - поделилась певица.

Напомним, недавно Екатерина Бужинская призналась, прибегала ли к инъекциям красоты и уколам для похудения. Артистка раскрыла секреты ухода за внешним видом.