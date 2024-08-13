Екатерина Бужинская рассекретила, что ей подарил муж на 45-летие и как необычно празднует юбилей

Украинская певица Екатерина Бужинская отмечает юбилей. Исполнительнице 13 августа исполняется 45 лет.

В проекте "ЖВЛ представляет" артистка рассказала, что в этом году празднует день рождения в Средиземноморье. Как говорит певица, она об этом очень мечтала, поэтому муж подарил ей путевку на круизный лайнер. Уже через несколько дней Екатерина Бужинская возвращается в Украину и снова будет плодотворно работать.

Екатерина Бужинская на круизном лайнере / Фото: instagram.com/buzhynska

"Я мечтала о путешествии. Мы решили, что подарок на юбилей – это будет круиз, где сейчас я нахожусь. Уже через два дня я возвращаюсь в Украину и к работе", — рассекретила певица.

К слову, прошлый год для артистки был очень плодотворным. Исполнительница выпустила немало сольных и дуэтных песен. Кроме того, звезда вместе с коллегой Михаилом Грицканом дала 250 благотворительных концертов и собрала четыре миллиона гривен для ВСУ.

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

"Этот год был для меня очень плодотворным. Я записала пять сольных песен и шесть дуэтов вместе с Михаилом Грицканом. Мы дали 250 благотворительных концертов. Для ВСУ мы собрать четыре миллиона гривен. Я считаю, что это сейчас самое важное", — говорит звезда. .

Екатерина Бужинская в свой день рождения поблагодарила мужа. Артистка говорит, что болгарин Димитар Стойчев является патриотом Украины и помогает стране в трудные времена. Кроме того, он с пониманием относится к тому, что звезда с благотворительными концертами ездит на Родину, поэтому спокойно остается дома с их детьми.

Екатерина Бужинская с мужем и детьми

"Хочу поблагодарить своего мужа за то, что, несмотря на то, что он болгарин, он – патриот Украины и делает все возможное, чтобы помочь Украине. А еще, когда я в Украине на гастролях, в горячих точках, он помогает мне с детьми", – отметила артистка.

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Напомним, недавно певец Александр Пономарев праздновал день рождения. Артист показывал, как с сыном встретил 51-летие.

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