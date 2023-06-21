Екатерина Бужинская рассекретила, где находится и чем занимается ее 16-летняя дочь

Украинская певица Екатерина Бужинская рассекретила, где находится старшая дочь Елена и чем она занимается.

Исполнительница вывезла 16-летнюю девочку из Украины. Однако, если двойняшки живут с ней и мужем в Болгарии, то Елена живет в другой стране, а именно в Германии. Дочь Бужинской находится в Гамбурге, мечтает стать писательницей и пишет детские книги.

"Дима и Катя в Болгарии, в этом году уже идут в первый класс. Елена, ей 16, сейчас в Гамбурге. Она там учится, в оригинале читает на английском, немецком, пишет детские книги, очень мечтает стать писательницей. Это было ее желание учиться у Гамбурге. Она не хотела в Болгарию. Но я часто к ней приезжаю. Там есть мои друзья, украинцы, они за ней присматривают", — рассказала артистка в интервью kp.ua.

Екатерина Бужинская с детьми / Фото: instagram.com/buzhynska

Кстати, близнецы певицы Катя и Дмитрий в этом году пойдут в школу. Будут учится дети исполнительницы в Болгарии. По словам Бужинской, ее дети также активно изучают украинский язык в школе, которую посещают в выходные дни.

"Они пойдут в болгарскую школу. Но есть еще недельная школа, они по выходным дням ходят в украинскую", — поделилась артистка.

Екатерина Бужинская с детьми / Фото: instagram.com/buzhynska

Напомним, ранее в семье Екатерины Бужинской был праздник. Мама исполнительницы праздновала день рождения. По случаю праздника певица показала редкий кадр с родным человеком.

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