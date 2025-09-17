Екатерина Бужинская рассекретила, почему первый муж Квеленков до сих пор обижается на нее

© Instagram Екатерины Бужинской

Украинская певица Екатерина Бужинская призналась, что ее первый муж и бывший продюсер Юрий Квеленков до сих пор не поддерживает с ней отношений.

Артистка рассказала в интервью на YouTube-канале Марички Падалко, что они прожили несколько лет в браке, и она благодарна ему за поддержку в творчестве и карьере. В то же время Бужинская жалеет, что бывший не поздравляет ее с праздниками и, по ее словам, даже пытается задеть обидными словами.

"Мне очень жаль, что он меня не поздравляет. Он на меня обижен. Из-за чего? Что я 20 лет назад ушла от него? Возможно, он меня не отпускает и хочет сделать больно", — призналась певица.

Екатерина Бужинская с Юрием Квеленковым / © Архів

Звезда отметила, что пробовала наладить с Юрием общение и даже предлагала помощь, когда узнавала о его проблемах. Однако мужчина не воспринимал ее слова и думал, что это было иронией. Несмотря на непростые отношения с бывшим, певица призналась, что отпустила прошлые обиды и пытается относиться к ситуации по-взрослому.

"Я уже с высоты опыта просто улыбаюсь. Думала, помогу, а он обиделся. Подумал, что я хотела его унизить", — поделилась Бужинская.

