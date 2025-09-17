- Дата публикации
Екатерина Бужинская рассекретила, почему первый муж Квеленков до сих пор обижается на нее
Артистка откровенно рассказала тайны, которые хранила много лет.
Украинская певица Екатерина Бужинская призналась, что ее первый муж и бывший продюсер Юрий Квеленков до сих пор не поддерживает с ней отношений.
Артистка рассказала в интервью на YouTube-канале Марички Падалко, что они прожили несколько лет в браке, и она благодарна ему за поддержку в творчестве и карьере. В то же время Бужинская жалеет, что бывший не поздравляет ее с праздниками и, по ее словам, даже пытается задеть обидными словами.
"Мне очень жаль, что он меня не поздравляет. Он на меня обижен. Из-за чего? Что я 20 лет назад ушла от него? Возможно, он меня не отпускает и хочет сделать больно", — призналась певица.
Звезда отметила, что пробовала наладить с Юрием общение и даже предлагала помощь, когда узнавала о его проблемах. Однако мужчина не воспринимал ее слова и думал, что это было иронией. Несмотря на непростые отношения с бывшим, певица призналась, что отпустила прошлые обиды и пытается относиться к ситуации по-взрослому.
"Я уже с высоты опыта просто улыбаюсь. Думала, помогу, а он обиделся. Подумал, что я хотела его унизить", — поделилась Бужинская.
