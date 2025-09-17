ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
104
Время на прочтение
2 мин

Екатерина Бужинская рассекретила, почему первый муж Квеленков до сих пор обижается на нее

Артистка откровенно рассказала тайны, которые хранила много лет.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Екатерина Бужинская рассекретила, почему первый муж Квеленков до сих пор обижается на нее

© Instagram Екатерины Бужинской

Украинская певица Екатерина Бужинская призналась, что ее первый муж и бывший продюсер Юрий Квеленков до сих пор не поддерживает с ней отношений.

Артистка рассказала в интервью на YouTube-канале Марички Падалко, что они прожили несколько лет в браке, и она благодарна ему за поддержку в творчестве и карьере. В то же время Бужинская жалеет, что бывший не поздравляет ее с праздниками и, по ее словам, даже пытается задеть обидными словами.

"Мне очень жаль, что он меня не поздравляет. Он на меня обижен. Из-за чего? Что я 20 лет назад ушла от него? Возможно, он меня не отпускает и хочет сделать больно", — призналась певица.

Екатерина Бужинская с Юрием Квеленковым / © Архів

Екатерина Бужинская с Юрием Квеленковым / © Архів

Звезда отметила, что пробовала наладить с Юрием общение и даже предлагала помощь, когда узнавала о его проблемах. Однако мужчина не воспринимал ее слова и думал, что это было иронией. Несмотря на непростые отношения с бывшим, певица призналась, что отпустила прошлые обиды и пытается относиться к ситуации по-взрослому.

"Я уже с высоты опыта просто улыбаюсь. Думала, помогу, а он обиделся. Подумал, что я хотела его унизить", — поделилась Бужинская.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: БУЖИНСКАЯ об изменах мужа и трагедии с беременностью, маме в Крыму и скандале с Бучинской

Напомним, недавно Екатерина Бужинская призналась, почему уже более десяти лет не виделась с собственной мамой. Певица назвала это огромной болью в своей жизни.

Дата публикации
Количество просмотров
104
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie