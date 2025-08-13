Екатерина Бужинская рассекретила профессию старшей дочери от экс-мужа и где она живет

Екатерина Бужинская / © instagram.com/buzhynska

Реклама

Украинская певица Екатерина Бужинская рассекретила профессию старшей дочери от бывшего мужа и рассказала, где она живет.

Елене вскоре исполнится 19 лет. Девушка сейчас получает образование. Старшая дочь Екатерины Бужинской учится за границей, а именно в Германии, а после окончания вуза станет писательницей. Именно там она и проживает. Время от времени Екатерина Бужинская наведывается к дочери. Недавно артистка вместе с младшими детьми гостила у Елены.

"Леночка взрослая, ей скоро будет 19. Она будет детской писательницей. Она живет в Германии. Мы были у нее в гостях", - говорит артистка в программе "ЖВЛ представляет".

Реклама

Екатерина Бужинская с детьми / © instagram.com/buzhynska

Тем временем младшие дети-двойняшки проживают с исполнительницей. Артистка говорит, что 8-летние Катя и Дима очень сильно творческие. В частности, младшая дочь исполнительницы занимается гимнастикой, рукоделием, поет и танцует. А вот сын Екатерины Бужинской является чемпионом по плаванию. Дима также прекрасно поет.

"Катя наша - гимнастка, спортсменка, певица, танцовщица. А еще она очень классно рисует и делает украшения своими руками. А Дима у нас чемпион по плаванию, классно поет. Все детки хорошо учатся, молодцы!" - рассказала исполнительница.

Екатерина Бужинская с младшими детьми / © instagram.com/buzhynska

Напомним, недавно Екатерина Бужинская вместе с мужем и детьми наслаждалась отдыхом в Греции. Артистка показывала, как проводила время с семьей.