Екатерина Бужинская рассказала о 17-летней дочери от экс-брака и нашла ли она общий язык с отчимом

Украинская певица Екатерина Бужинская рассказала обо всех своих троих детях и где они сейчас.

Как известно, исполнительница воспитывает 17-летнюю дочь Елену от первого брака и 7-летних близнецов Катю и Дмитрия уже от второго брака с иностранцем Димитаром Стойчевым. Екатерина говорит, что Елена живет отдельно и учится в Германии. В то время, как ее младшие дети проживают в Болгарии. Звезда не скрывает, что материнство во время гастролей на расстоянии ей дается с трудом, но она не теряет оптимизма.

"Сейчас Елена в Германии учится. Малыши пошли во второй класс в Болгарии, в Софии. И так вот мы на расстоянии с ними. Но это нелегко, потому что когда ты постоянно на гастролях, то всегда мама-певица, то есть детей никогда не видишь Я ежедневно с ними общаюсь, но дети растут и мама нужна рядом. И мне очень больно от этого. Мне хочется и на сцене быть, и жить своей личной жизнью. У меня за детей болит душа, потому что мне хочется видеть их чаще", – рассказала артистка в интервью РБК-Украина.

Дочь Екатерины Бужинской в детстве / Фото: instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская с младшим сыном и дочерью / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Кроме того, Бужинская высказалась об отношениях ее нынешнего мужа со старшей дочерью. Певица признается, что в подростковый период дочери им трудно было найти общий язык. Однако впоследствии связь между ними все же наладилась.

"Дело в том, что у тинейджеров непростые у всех характеры, потому что у них протест почти во всем. Сейчас Леночке скоро будет 18 лет, она взрослая девушка. И, слава Богу, отношения нормализовали. Но она не находится в Болгарии. Она живет отдельно в Германии", — добавила исполнительница.

Напомним, недавно Екатерина Бужинская показала, как с возлюбленным отвела детей-близнецов в школу в Болгарии.

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