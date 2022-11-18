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Екатерина Бужинская рассказала о потере на передовой: "Его называли "Ангел ВСУ"

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Екатерина Бужинская рассказала о потере на передовой: "Его называли "Ангел ВСУ"

Екатерина Бужинская / Фото: instagram.com/buzhynska

В семье друзей певицы случилось горе.

Украинская певица Екатерина Бужинская сообщила о потере в семье ее близких друзей.

На своей странице в Instagram исполнительница рассказала о смерти молодого бойца ВСУ Ивана Нестерова. Юноша принимал участие в боях в Харьковской области и на Донбассе.

"Иван Нестеров отдал свою жизнь за Украину. Боль и отчаяние терять молодых, талантливых ребят... Иван — сын моих друзей... Его называли "Ангел ВСУ", — написала Бужинская.

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Также Екатерина сообщила, что мать погибшего героя сейчас пытается помогать его побратимам на передовой. Певица попросила своих поклонников также приобщить к сбору средств на дроны, необходимые нашим защитникам.

"Его героическая мать Алиса собирает на дрон для его собратьев в память о сыне Иване... Присоединяйтесь, друзья", — призвала Екатерина.

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Дата публикации
Просмотры
1456
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