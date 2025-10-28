Екатерина Бужинская рассказала о своем жестком воспитании: "Это был быстрый метод"

Екатерина Бужинская / © instagram.com/buzhynska

Реклама

Украинская певица Екатерина Бужинская откровенно рассказала о своем детстве и воспитании.

Артистка призналась, что ее мама иногда могла поднять на нее руку, однако она не считает это чем-то плохим. Бужинская отметила, что в те времена не было разговоров о психологах или современных методах воспитания, поэтому родители действовали так, как умели.

"Да, я благодарю свою маму за это. С моим характером — а как иначе? Если я была, как своенравная лошадка. Не было когда воспитывать — это был быстрый метод. Не было времени разговаривать, не было понимания, что детям важнее детство, чем оценки в школе", — объяснила певица в интервью Славе Демину.

Реклама

Несмотря на это, Екатерина отметила, что считает свое детство счастливым. Во время разговора интервьюер пытался убедить артистку, что физическое наказание не является правильным способом воспитания. Однако Бужинская отстаивала свое мнение.

Екатерина Бужинская с детьми / © instagram.com/buzhynska

В то же время певица подчеркнула, что со своими детьми так не поступает. Вместо наказаний она применяет систему штрафов: "Сейчас та же история с моим Димой. Но ни в коем случае не бью, просто говорю: "Штраф 20 евро", и это действует".

Напомним, недавно Екатерина Бужинская вспомнила, как в начале своей карьеры могла стать частью российского шоубизнеса. Артистка впервые рассказала, кто тогда помешал ее переезду и почему теперь считает, что все сложилось к лучшему.