Екатерина Бужинская рассказала, почему отказалась от подарка мужа на годовщину свадьбы

Артистка также поделилась, как отпраздновала "медную свадьбу".

Популярная украинская певица Екатерина Бужинская, которая недавно отпраздновала с мужем "медную свадьбу", рассказала, как пара провела этот день.

В "Світському житті" знаменитость поделилась, что супруги праздновал в Болгарии, откуда родом ее возлюбленный, бизнесмен Димитар Стойчев.

"Мы праздновали в семейном кругу с детьми в ресторанчике на улице. Пейзажи невероятные, зеленая Болгария, горы, вода минеральная, в которой можно купаться, арендовать весь бассейн. Это просто фантастически", — рассказала исполнительница.

Екатерина добавила, что избранник хотел ее утешить ценным подарком, впрочем, она отказалась.

"Муж хотел подарить какое-то украшение, но я сказала, как еврейская мама: "Давай лучше сохраним бюджет, потому что мы не знаем, что будет дальше. Когда все кончится мы поедем на Мальдивы — как когда-то 7 лет назад в дорогом отеле". Когда я узнала сумму — это была бы новая машина. Такая помолвка, что отказаться было просто невозможно", — поделилась звезда.

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Напомним, ранее романтическая Екатерина Бужинская похвасталась пышным декольте в откровенном платье. Певица поделилась весенними снимками.

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