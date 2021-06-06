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Екатерина Бужинская рассказала, почему отказалась от подарка мужа на годовщину свадьбы

Екатерина Бужинская рассказала, почему отказалась от подарка мужа на годовщину свадьбы

Екатерина Бужинская рассказала, почему отказалась от подарка мужа на годовщину свадьбы

instagram.com/buzhynska

Артистка также поделилась, как отпраздновала "медную свадьбу".

Популярная украинская певица Екатерина Бужинская, которая недавно отпраздновала с мужем "медную свадьбу", рассказала, как пара провела этот день.

В "Світському житті" знаменитость поделилась, что супруги праздновал в Болгарии, откуда родом ее возлюбленный, бизнесмен Димитар Стойчев.

"Мы праздновали в семейном кругу с детьми в ресторанчике на улице. Пейзажи невероятные, зеленая Болгария, горы, вода минеральная, в которой можно купаться, арендовать весь бассейн. Это просто фантастически", — рассказала исполнительница.

Екатерина добавила, что избранник хотел ее утешить ценным подарком, впрочем, она отказалась.

"Муж хотел подарить какое-то украшение, но я сказала, как еврейская мама: "Давай лучше сохраним бюджет, потому что мы не знаем, что будет дальше. Когда все кончится мы поедем на Мальдивы — как когда-то 7 лет назад в дорогом отеле". Когда я узнала сумму — это была бы новая машина. Такая помолвка, что отказаться было просто невозможно", — поделилась звезда.

Екатерина Бужинская рассказала, как пела с Тото Кутуньо

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Напомним, ранее романтическая Екатерина Бужинская похвасталась пышным декольте в откровенном платье. Певица поделилась весенними снимками.