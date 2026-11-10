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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Екатерина Бужинская растрогала фото с мужем-болгарином и как он помогает Украине во время войны

Иностранец уже даже выучил украинский язык.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Екатерина Бужинская с мужем

Екатерина Бужинская с мужем / © instagram.com/buzhynska

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская поделилась, как ее муж, болгарский бизнесмен Димитар Стойчев, поддерживает Украину и приобщается к ее благотворительным инициативам.

Так, несмотря на иностранное происхождение, мужчина выучил украинский язык, интересуется традициями страны и переживает за ее судьбу. Об этом певица рассказала в своем посте в Threads и опубликовала совместное фото с возлюбленным с флагом Украины в руках на фоне живописного португальского пейзажа.

По словам Екатерины, муж не остается в стороне от ее общественной деятельности: по возможности сопровождает на гастролях, поддерживает творческие и благотворительные проекты и помогает со сбором средств для украинцев. Даже недавно после двух месяцев разлуки он сюрпризом приехал к ней поддержать на один из концертов.

«Мой муж — иностранец, но Украина давно стала частью его жизни и его сердца. Он выучил украинский язык, уважительно относится к нашим традициям, искренне переживает за нашу страну и поддерживает украинцев в это непростое время. По возможности, он ездит со мной на гастроли, разделяет мои волнения, поддерживает мои творческие и благотворительные инициативы, помогает собирать донаты. И знаете, мне это очень ценно», — поделилась Екатерина.

Екатерина Бужинская с мужем / © instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская с мужем / © instagram.com/buzhynska

Артистка призналась, что особенно тронута отношением мужа к ее Родине. Она подчеркнула: любовь для нее заключается не только в отношениях между двумя людьми, но и в уважении того, что имеет большое значение для любимого человека.

«Ибо когда человек, родившийся в другой стране, так искренне переживает за судьбу твоей Родины — это особенно трогает. Я всегда говорю, что любовь — это не только два человека. Это еще и уважение к тому, что для каждого из нас дорого. А Украина для меня — это мои корни, моя душа, моя земля, моя боль и моя гордость», — растрогала звезда.

Признание певицы вызвало тёплую реакцию подписчиков. В комментариях пользователи благодарили ее мужа за поддержку Украины и желали супругам счастья.

  • Катюша, Вы прекрасная певица и хороший человек, поблагодарите своего мужа за сознательную безграничную любовь и уважение к Вам и народу Украины

  • Удачи вам

  • Счастья вам!

Напомним, недавно певица Даша Астафьева получила престижную государственную награду от Зеленского и показалась счастливой в новом статусе.

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