Екатерина Бужинская растрогала фото с мужем-болгарином и как он помогает Украине во время войны

Екатерина Бужинская с мужем / © instagram.com/buzhynska

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Народная артистка Украины Екатерина Бужинская поделилась, как ее муж, болгарский бизнесмен Димитар Стойчев, поддерживает Украину и приобщается к ее благотворительным инициативам.

Так, несмотря на иностранное происхождение, мужчина выучил украинский язык, интересуется традициями страны и переживает за ее судьбу. Об этом певица рассказала в своем посте в Threads и опубликовала совместное фото с возлюбленным с флагом Украины в руках на фоне живописного португальского пейзажа.

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По словам Екатерины, муж не остается в стороне от ее общественной деятельности: по возможности сопровождает на гастролях, поддерживает творческие и благотворительные проекты и помогает со сбором средств для украинцев. Даже недавно после двух месяцев разлуки он сюрпризом приехал к ней поддержать на один из концертов.

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«Мой муж — иностранец, но Украина давно стала частью его жизни и его сердца. Он выучил украинский язык, уважительно относится к нашим традициям, искренне переживает за нашу страну и поддерживает украинцев в это непростое время. По возможности, он ездит со мной на гастроли, разделяет мои волнения, поддерживает мои творческие и благотворительные инициативы, помогает собирать донаты. И знаете, мне это очень ценно», — поделилась Екатерина.

Екатерина Бужинская с мужем / © instagram.com/buzhynska

Артистка призналась, что особенно тронута отношением мужа к ее Родине. Она подчеркнула: любовь для нее заключается не только в отношениях между двумя людьми, но и в уважении того, что имеет большое значение для любимого человека.

«Ибо когда человек, родившийся в другой стране, так искренне переживает за судьбу твоей Родины — это особенно трогает. Я всегда говорю, что любовь — это не только два человека. Это еще и уважение к тому, что для каждого из нас дорого. А Украина для меня — это мои корни, моя душа, моя земля, моя боль и моя гордость», — растрогала звезда.

Признание певицы вызвало тёплую реакцию подписчиков. В комментариях пользователи благодарили ее мужа за поддержку Украины и желали супругам счастья.

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Катюша, Вы прекрасная певица и хороший человек, поблагодарите своего мужа за сознательную безграничную любовь и уважение к Вам и народу Украины

Удачи вам

Счастья вам!

Напомним, недавно певица Даша Астафьева получила престижную государственную награду от Зеленского и показалась счастливой в новом статусе.

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