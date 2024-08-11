Екатерина Бужинская разнесла предательницу Ани Лорак и раскрыла, как она продалась за деньги

Певица также рассказала, как в Черновцах разбили ее "звезду славы".

Украинская певица Екатерина Бужинская высказалась об артистке-предательнице Ани Лорак, которая сидит в России, развлекается с путинистами и молчит о войне в Украине.

Исполнительница осуждает такую позицию своей землячки. Бужинская считает, что у Лорак нет достоинства и совести, ведь в тяжелое для Украины время продалась России за кровавые рубли. К слову, певица выбрала средства, а не редкую страну, которую безжалостно уничтожают.

"Я Лорак осуждаю, ведь она продалась за деньги. Надо иметь совесть и достоинство и не забывать Родину и свой народ", — сказал певица в интервью для telegraf.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Также Екатерина Бужинская рассказала, что произошло с именной звездой Ани Лорак на "Аллее звезд" в Черновцах. К слову, имя артистки оттуда убрали еще в начале полномасштабной войны. Как оказалось, местные сами полностью разбили "звезду славы" певицы-предательницы.

"В Черновцах на Театральной площади есть "Аллея славы", где размещены "звезды" Софии Ротару, Иво Бобула, моя и других артистов. Так вот "звезду" Ани Лорак люди разбили полностью, потому что они очень возмущены. Мне не понятна позиция, когда говорят, что искусство вне политики. Во время, когда убивают детей и страдают украинцы, не может публичное лицо молча стоять в стороне и не высказывать свое мнение по поводу происходящего", — добавила Бужинская.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Напомним, Ани Лорак стала для Украины предательницей, ведь молчит о российском вторжении, живет в Москве, развлекает россиян, подыгрывает пропаганде и своими действиями помогает РФ совершать преступления против украинцев. За такую позицию по поводу войны скандальная артистка оказалась под санкциями.

Сама певица не понимает, почему сталкивается с хейтом, но цинично мечтает о мире во всем мире. Недавно продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал предательницу и назвал ее "глупой".

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