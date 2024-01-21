Екатерина Бужинская с мужем-иностранцем и детьми показала, как в Болгарии проходит их отдых

Украинская певица Екатерина Бужинская с мужем, болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым и детьми показалась в Болгарии и рассказала об их семейном отдыхе.

В своем фотоблоге артистка показала, как проходят их зимние каникулы за границей. В частности, утром семья предстала в халатах в лифте гостиницы.

Екатерина Бужинская на отдыхе с семьей / Фото: instagram.com/buzhynska

А дальше они отправились к лошадям, которые находились на территории горнолыжного курорта. К слову, дети Бужинской даже успели прокатиться на пони.

Екатерина Бужинская на отдыхе с семьей / Фото: instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская на отдыхе с семьей / Фото: instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская на отдыхе с семьей / Фото: instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская на отдыхе с семьей / Фото: instagram.com/buzhynska

К тому же певица сделала множество фото на фоне заснеженных гор. В частности, в горнолыжных костюмах вместе с дочерью и сыном они предстали среди туристов. А со своим супругом Бужинская сфотографировалась на склоне горы. На фотографии Димитар нежно обнимает свою возлюбленную.

Екатерина Бужинская на отдыхе с семьей / Фото: instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская на отдыхе с семьей / Фото: instagram.com/buzhynska

Также супруги вместе с детьми показали, как они попробовали теплые напитки на фудкорте с невероятным видом на горы. Так, знаменитость не сдержалась и также сделала себе фото наедине с бокалом глинтвейна.

Екатерина Бужинская на отдыхе с семьей / Фото: instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская / Фото: instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская на отдыхе с семьей / Фото: instagram.com/buzhynska

Напомним, в конце прошлого года Екатерина Бужинская показала, как они отпраздновали 7-летие близнецов в Болгарии с аниматорами.

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