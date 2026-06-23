Екатерина Бужинская шокировала, как ее кинули на миллион гривен: "Я вкладывала собственные средства"

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

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Украинская певица Екатерина Бужинская шокировала, как ее кинули на миллион гривен.

Артистка поделилась неприятной историей в интервью изданию «Фокус». В частности, в 2011 году исполнительница приняла участие в одном из тогда популярных вокальных проектов. Певица соревновалась за победу не сама, а в паре с партнером. И между ними была договоренность. В случае победы призовые средства в размере одного миллиона гривен, они делят пополам. Екатерина Бужинская считала это справедливым решением, поскольку в подготовку выступления вкладывала деньги из собственного кармана.

«Я никогда раньше не рассказывала об одном случае из проекта „Народная звезда“, который выиграла много лет назад. Перед началом шоу мы с партнером договорились, что если победим, то призовой миллион гривен поделим поровну, я ведь вкладывала собственные средства в подготовку: костюмы, хореографию, вокал, сценические образы. После победы партнер просто исчез», — вспомнила артистка.

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Екатерина Бужинская

Однако партнер Екатерины Бужинской после победы изчез вместе с деньгами. Все расходы знаменитости пришлось покрывать самостоятельно. Исполнительница после этой истории сделала вывод, что если кто-то начинает свой путь с обмана, то успеха не добьется.

«Тогда поняла, что человек, начинающий свой путь с обмана и подлости, вряд ли достигнет настоящего успеха. Так и произошло», — подытожила певица.

Напомним, недавно Екатерина Бужинская делилась фото с детьми от мужа-иностранца. Артистка также хвасталась успехами двойняшек.

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