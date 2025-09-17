Екатерина Бужинская шокировала, почему не видится с мамой более 10 лет: "Это очень большая боль"

Екатерина Бужинская

Реклама

Украинская певица Екатерина Бужинская объяснила, почему уже более 10 лет не видится с мамой.

Родной человек артистки еще до аннексии Крыма поселился на полуострове. Исполнительница в интервью на YouTube-канале Марички Падалко говорит, что ее мама там вышла замуж, а она же купила ей квартиру. После аннексии Крыма родной человек певицы остался там. Екатерина Бужинская общается с мамой, но встретиться с ней не может, поскольку та не выезжает с полуострова.

"Случилось то, что мама в 2011-м или 2012 году переехала в Крым и там осталась. С 2014 года я туда уже не могла ехать. Мама не приезжала, даже когда родились малыши, на крестины. Мама уже осталась там. Конечно, мы общаемся по телефону, она волнуется. Но я как сирота, без мамы. Она вышла замуж. Я купила ей квартиру, и она там осталась. Когда в 2014 году началась оккупация, я как раз успела уехать. С тех пор я там ни разу не была. Ее сейчас вывезти я тоже не могу", - говорит исполнительница.

Реклама

Екатерина Бужинская / © instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская поделилась, что не хотела бы обсуждать эту тему, которая является для нее очень сильно болезненной. Певица говорит, что это вызвано тем, что она беспокоится о безопасности родных. Даже когда они общаются по телефону, то не поднимают никаких политических тем. Артистка также добавила, что на то есть причины.

"Я не хочу сейчас обсуждать этот вопрос, чтобы не привлекать внимания, потому что за мной следят. Я не хочу, чтобы моим родным из-за меня было плохо. Это для меня очень большая боль, я очень ее люблю, я о ней думаю, за нее молюсь, но мы никогда не поднимаем никаких политических тем. Я не хочу ей навредить, потому что были угрозы", - добавила певица.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: БУЖИНСЬКА про зради чоловіка і трагедію з вагітністю, маму в Криму та скандал із Бучинською

Напомним, недавно Екатерина Бужинская рассекретила будущую профессию старшей дочери. Девушка сейчас проживает и учится в Германии.