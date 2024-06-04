Екатерина Бужинская удивила, как ее 7-летние двойняшки заметно подросли и изменились

Артистка устроила с детьми импровизированный фотосет.
Украинская певица Екатерина Бужинская порадовала поклонников семейным контентом.
В своем Instagram артистка поделилась снимками с 7-летними двойняшками. Исполнительница вместе с Катей и Дмитриком устроила импровизированный фотосет в столице Болгарии – Софии. Бужинская позировала перед камерой в платье в горошек, ее дочь выбрала яркий сарафан, а сын – спортивный лук, который дополнил солнцезащитными очками.
В частности, на снимках исполнительница продемонстрировала, как двойняшки уже заметно подросли и изменились.Катя избавилась от длинных волос и ходит со стрижкой каре, а вот сын становится более мужественным и смелым.
"Наши дети – наши цветы и сердца!" – мило подписала кадры с двойняшками исполнительница.
В комментариях фанаты не смогли удержаться, чтобы не засыпать семью Екатерины Бужинской комплиментами. Поклонники отметили, какие же они красивые, и искренне пожелала им успехов.
- У красивой мамы – красивые детки!
- Невероятная семья!
- Какая красота! Я такой красоты не встречала! Будьте счастливы!
Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая показывала, как проводит время с сыновьями. Знаменитость довольно экстремально отпраздновала с ребятами День защиты детей.
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