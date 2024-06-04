Екатерина Бужинская удивила, как ее 7-летние двойняшки заметно подросли и изменились

Украинская певица Екатерина Бужинская порадовала поклонников семейным контентом.

В своем Instagram артистка поделилась снимками с 7-летними двойняшками. Исполнительница вместе с Катей и Дмитриком устроила импровизированный фотосет в столице Болгарии – Софии. Бужинская позировала перед камерой в платье в горошек, ее дочь выбрала яркий сарафан, а сын – спортивный лук, который дополнил солнцезащитными очками.

Екатерина Бужинская с сыном / Фото: instagram.com/buzhynska

В частности, на снимках исполнительница продемонстрировала, как двойняшки уже заметно подросли и изменились.Катя избавилась от длинных волос и ходит со стрижкой каре, а вот сын становится более мужественным и смелым.

"Наши дети – наши цветы и сердца!" – мило подписала кадры с двойняшками исполнительница.

Екатерина Бужинская с дочерью / Фото: instagram.com/buzhynska

В комментариях фанаты не смогли удержаться, чтобы не засыпать семью Екатерины Бужинской комплиментами. Поклонники отметили, какие же они красивые, и искренне пожелала им успехов.

У красивой мамы – красивые детки!

Невероятная семья!

Какая красота! Я такой красоты не встречала! Будьте счастливы!

Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая показывала, как проводит время с сыновьями. Знаменитость довольно экстремально отпраздновала с ребятами День защиты детей.

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