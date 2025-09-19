ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
251
Время на прочтение
1 мин

Екатерина Бужинская удивила кардинально новым образом и похвасталась стильным макияжем

Артистка показала, как выглядит после весомых изменений.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская / © instagram.com/buzhynska

Украинская певица Екатерина Бужинская продемонстрировала свой новый образ.

В своем Instagram звезда попозировала с новой стильной прической. Отныне у знаменитости не длинные волосы, а каре. Екатерина показалась не только со стильными волосами, но и с привлекательным макияжем с акцентом на глаза и губы.

Екатерина Бужинская / © instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская / © instagram.com/buzhynska

Фанатам очень понравились такие изменения во внешности кумира, поэтому они начали засыпать ее десятками комплиментов. Теплые слова касались не только нового образа певицы, но и ее творчества.

  • Катя, вы невероятная! Женщина, артистка, человек, патриот своей земли… Так еще долго можно продолжать! Сияйте! Вы — королева!

  • Вы невероятно красивый и фантастический человек! Восхищаюсь вами каждый день.

  • Вау! Вам просто супер в таком амплуа!

Напомним, недавно Екатерина Бужинская рассказала, почему ее первый муж Квеленков до сих пор обижается на нее. Певица откровенно поделилась тайнами, которые скрывала много лет.

Дата публикации
Количество просмотров
251
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie