Екатерина Бужинская удивила кардинально новым образом и похвасталась стильным макияжем

Екатерина Бужинская

Украинская певица Екатерина Бужинская продемонстрировала свой новый образ.

В своем Instagram звезда попозировала с новой стильной прической. Отныне у знаменитости не длинные волосы, а каре. Екатерина показалась не только со стильными волосами, но и с привлекательным макияжем с акцентом на глаза и губы.

Фанатам очень понравились такие изменения во внешности кумира, поэтому они начали засыпать ее десятками комплиментов. Теплые слова касались не только нового образа певицы, но и ее творчества.

Катя, вы невероятная! Женщина, артистка, человек, патриот своей земли… Так еще долго можно продолжать! Сияйте! Вы — королева!

Вы невероятно красивый и фантастический человек! Восхищаюсь вами каждый день.

Вау! Вам просто супер в таком амплуа!

Напомним, недавно Екатерина Бужинская рассказала, почему ее первый муж Квеленков до сих пор обижается на нее. Певица откровенно поделилась тайнами, которые скрывала много лет.