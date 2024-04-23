Екатерина Бужинская в 10 годовщину брака с мужем-иностранцем показала фото с их свадьбы

Артистка показала, как они отмечают важную дату.
Украинская певица Екатерина Бужинская сообщила о важном празднике в семье.
Сегодня, 23 апреля, исполнительница празднует годовщину брака со своим мужем-иностранцем, болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым. Влюбленные уже 10 лет живут в официальном статусе супругов.
В своем Instagram артистка нежно поздравила избранника с оловянной свадьбой. Кроме того, певица показала, каким 10 лет назад был праздник. Исполнительница опубликовала архивные кадры с их свадьбы.
"Мы сегодня с Димитаром попали в самую десятку! Празднуем оловянную свадьбу – 10 лет", — поделилась исполнительница.
Екатерина Бужинская уже даже успела показать, как они отмечают важную дату. Влюбленные вместе с 7-летними двойняшками отправились на отдых в теплую страну.
Отметим, Екатерина Бужинская вышла замуж за Димитара Стойчева 23 апреля 2014 года. У пары есть двое совместных детей – двойняшки Катя и Дима, которые родились 27 декабря 2016 года.
Исполнительница крайне редко делится семейными кадрами. Однако недавно она сделала исключение и показала, как сейчас выглядят ее заметно подросшие двойняшки и муж.
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