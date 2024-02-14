Екатерина Бужинская в 10 годовщину помолвки показала, как муж делал ей предложение

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская сообщила о празднике в семье.

Для певицы и ее мужа, болгарского бизнесмена Димитара Стойчева, 14 февраля – не только День влюбленных, но и день, когда они обручились. В своем Instagram артистка поздравила любимого с важным праздником.

Екатерина Бужинская с мужем / Фото: instagram.com/buzhynska

Знаменитость показала разные архивные фото со своим избранником, а также отметила, что ровно 10 лет назад согласилась стать его женой.

"Ровно 10 лет, как я ему сказала "да", – поделилась исполнительница.

Екатерина Бужинская с мужем / Фото: instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская также показала, как Стойчев 10 лет назад сделал ей предложение. Мужчина предложил певице стать его женой на Мальдивах на фоне сказочного пейзажа. Исполнительница была одета в белое платье, а ее возлюбленный – в рубашку и брюки.

Екатерина Бужинская с мужем / Фото: instagram.com/buzhynska

"Сегодня (14 февраля – прим. ред.) для нас не только День святого Валентина, но и 10 лет нашей семье", – добавила знаменитость.

Екатерина Бужинская с мужем / Фото: instagram.com/buzhynska

Напомним, недавно певица MamaRika праздновала годовщину брака с мужем, юмористом Сергеем Середой. По случаю праздника исполнительница показала, какой была их свадьба в Таиланде.

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