Екатерина Бужинская в мини-платье показала, как выглядела до популярности: "На сцене уже пела"

Украинская певица Екатерина Бужинская показала, как она выглядела до того, как стала популярной.

В Instagram-stories знаменитость поделилась архивным снимком. На фото Катя была изображена в черном мини-платье со стразами и коричневых туфлях, а ее русые волосы были распущены. На снимке Екатерину просто не узнать. И это не удивительно, ведь фотография была сделана 29 лет назад.

Кстати, уже тогда 14-летняя Бужинская выступала на сцене и радовала своим пением.

Екатерина Бужинская в 14 лет / Фото: instagram.com/buzhynska

"Мне 14 было, а я на сцене уже пела", — поделилась артистка.

Напомним, недавно продюсер Елена Мозговая делилась архивным кадром. Знаменитость показала, какой она выглядела в 18 лет. Кстати, тогда Елена тоже пыталась построить карьеру певицы, так что на снимке она изображена с микрофоном в руках.

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