Екатерина Бужинская в нижнем белье соблазнительно попозировала в ванной

Звезда устроила пикантный фотосет.
Известная украинская певица Екатерина Бужинская удивила своих поклонников.
Звезда решила устроить пикантный фотосет. Исполнительница попозировала в ванной в нижнем белье. Певица украсила локацию, где фотографировалась среди бутонов роз.
Для фото, которое Екатерина показала в сторис на своей странице в Instagram, она выбрала яркий макияж в розовых тонах. Романтичности атмосферы добавили свечи. Вода в ванной была нежно-молочного цвета.
К слову, знаменитость продемонстрировала свои стройные ножки и аппетитный бюст.
Вероятно, ошарашенные фанаты засыпали звезду комплиментами, ведь артистка не часто делится подобным контентом.
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