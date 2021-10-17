Екатерина Бужинская в нижнем белье соблазнительно попозировала в ванной

Екатерина Бужинская в нижнем белье соблазнительно попозировала в ванной

Звезда устроила пикантный фотосет.

Известная украинская певица Екатерина Бужинская удивила своих поклонников.

Звезда решила устроить пикантный фотосет. Исполнительница попозировала в ванной в нижнем белье. Певица украсила локацию, где фотографировалась среди бутонов роз.

Екатерина Бужинская / instagram.com/buzhynska

Для фото, которое Екатерина показала в сторис на своей странице в Instagram, она выбрала яркий макияж в розовых тонах. Романтичности атмосферы добавили свечи. Вода в ванной была нежно-молочного цвета.

К слову, знаменитость продемонстрировала свои стройные ножки и аппетитный бюст.

Вероятно, ошарашенные фанаты засыпали звезду комплиментами, ведь артистка не часто делится подобным контентом.

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