Екатерина Бужинская в обтягивающем бархатном платье с высоким разрезом похвасталась аппетитной фигурой

Артистка показалась поклонникам в менее привычном для себя образе.

Украинская певица Екатерина Бужинская взбудоражила воображение поклонников, показавшись в роскошном обтягивающем платье черного цвета.

На странице в Instagram исполнительница запостила короткий ролик, на котором позирует в бархатном наряде до пола, который подчеркивает ее аппетитную фигуру. Платье с высоким разрезом подчеркнуло стройные ноги Бужинской, а красивый вырез в зоне декольте сделал акцент на бюсте.

Судя по подписи к видео, Екатерина и сама осталась в восторге от такого образа: "Как для мамы трех детей, кажется, неплохо. Что скажете, друзья?" – поинтересовалась мнением фанатов артистка.

Екатерина Бужинская / Фото: instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская / Фото: instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская / Фото: instagram.com/buzhynska

В свою очередь, поклонники наделали Бужинской комплиментов и признались, что ей очень идет такой образ: "Лаконичность вам идет. Меньше украшений, косметики, цветасто-кружевных костюмов и вы выглядите стильно и привлекательно, вы красивая женщина, вам не нужны цыганские наряды и украшения", "Вы фантастическая женщина", "просто непревзойденная".

Напомним, недавно Катерина Бужинская поделилась редким фото своей старшей дочери, 16-летней Елены от экс-брака с продюсером Юрием Квеленковым.

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