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Екатерина Бужинская в платье с пикантным декольте ошеломила эффектным перевоплощением в рыжеволосую

Екатерина Бужинская в платье с пикантным декольте ошеломила эффектным перевоплощением в рыжеволосую

Екатерина Бужинская / Фото: instagram.com/buzhynska

Исполнительница показала, как ее внешний вид меняет декоративная косметика.

Украинская певица Екатерина Бужинская решилась на неожиданный эксперимент.

Исполнительница перевоплотилась в необычный для нее образ. Помог артистке в этом звездный визажист Егор Андрюшин. Этот процесс знаменитость показала в своем Instagramе. Сначала Екатерина Бужинская показалась без единой капли декоративной косметики и с распущенными белыми волосами.

Екатерина Бужинская и Егор Андрюшин / © instagram.com/buzhynska
Екатерина Бужинская и Егор Андрюшин / Фото: instagram.com/buzhynska

После этого за кисточку взялся Андрюшин. Визажист сделал певице яркий макияж и надел парик с рыжими вьющимися волосами. Также исполнительница предстала в другом наряде. Знаменитость одела красное платье с пикантным декольте, которое подчеркнуло ее пышный бюст.

Екатерина Бужинская и Егор Андрюшин / © instagram.com/buzhynska
Екатерина Бужинская и Егор Андрюшин / Фото: instagram.com/buzhynska

Бужинская просто ошеломила эффектным перевоплощением. Поклонники засыпали исполнительницу комплиментами и отметили, что ей идут рыжие волосы. Однако фанаты также писали, что артистка выглядит непревзойденно и без макияжа.

  • Госпожа Катерина - красивая женщина и без макияжа, но рыжий подчеркнул ее красоту еще сильнее!
  • Вау! Екатерина – роскошная женщина. Образ неожиданный, классный!
  • Это не перевоплощение, а машина времени! Очень круто сделали! Она будто бы со Spice Girls стала!

Напомним, недавно Екатерина Бужинская радовала семейным контентом. Исполнительница показала, как с мужем-иностранцем и двойняшками встречала Рождество.

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