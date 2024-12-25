Екатерина Бужинская восхитила атмосферными фото с мужем-иностранцем и подросшими двойняшками

Украинская певица Екатерина Бужинская порадовала редким семейным контентом почти в полном составе.

В частности, в своем Instagram исполнительница опубликовала фото, на котором показалась с мужем-иностранцем Димитаром Стойчевым и двумя заметно подросшими двойняшками – Катей и Дмитриком. Они позировали на фоне рождественских декораций – гирлянд и ярко украшенной елки. Артистка показала семью почти в полном составе. Не хватало только старшей дочери Бужинской – Елены.

Екатерина Бужинская с мужем и детьми / Фото: instagram.com/buzhynska

Певица не только поделилась атмосферными фото, но и поздравила поклонников с рождественскими праздниками. Исполнительница пожелала самого главного – мирного неба и благословения.

"Улыбки детей — самое дорогое в мире! Мирного неба и Божьего благословения всем!" – обратилась к поклонникам Екатерина Бужинская.

Екатерина Бужинская с мужем и детьми / Фото: instagram.com/buzhynska

Напомним, другие звезды уже тоже активно поздравляют украинцев с Рождеством. Кроме того, они делятся кадрами, на которых показывают, как в кругу семьи празднуют важный день.

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