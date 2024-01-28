Екатерина Бужинская восхитила кадрами, как с мужем и двойняшками проводит время в Болгарии

Также артистка показала, на кого похожи двойняшки.

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская порадовала фанатов семейным контентом и показала, как проводит время в выходной.

Как поделилась артистка в своем Instagram, она посвятила день муж и 7-летним двойняшкам. Семейство вместе сходило в кинотеатр в Болгарии, где сейчас проживает. Вероятно, они вместе смотрели какой-то мультфильм. Екатерина показала, как дочери Кате и сыну Дмитрию покупала немалую корзину с попкорном.

Дети Екатерины Бужинской / Фото: instagram.com/buzhynska

После сеанса в кинотеатре певица вместе с мужем, болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым, и двойняшками отправились в ресторан. Они сделали немало фото, пока ждали заказ.

Екатерина Бужинская с детьми / Фото: instagram.com/buzhynska

Как показала Бужинская, 7-летняя Катя похожа на своего папу, как две капли воды: "Дочка — копия папы".

Муж Екатерины Бужинской с дочерью / Фото: instagram.com/buzhynska

Тем временем 7-летний Дима – словно мамина копия: "А сынишка на меня".

Екатерина Бужинская с сыном / Фото: instagram.com/buzhynska

Напомним, недавно Екатерина Бужинская радовала фанатов архивным фото. Исполнительница показала, как выглядела 30 лет назад, когда ей было всего 15.

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