Екатерина Бужинская восхитила праздничным фото с мужем и заметно подросшими двойняшками

Исполнительница вместе с семьей поздравила подписчиков с Рождеством.

Украинская певица Екатерина Бужинская по случаю Рождества порадовала фанатов семейным контентом.

В своем Instagram артистка опубликовала редкое фото с мужем Димитаром Стойчевым и заметно подросшими 6-летними двойняшками – Дмитрием и Екатериной.

Семейство на праздничном снимке похвасталось family look. Семья Бужинской поздравляла всех с Рождеством. Они желали мира, а самое главное – победы.

Екатерина Бужинская с мужем и детьми / Фото: instagram.com/buzhynska

"Мира, победы и добра в каждый дом! Впервые Украина празднует Рождество со всем миром!" – написала артистка.

Подписчики Бужинской присоединились к поздравлениям. Фанаты написали немало пожеланий на Рождество и засыпали семью певицы комплиментами.

Счастливого Рождества и Божьего попечения вашей семье! Катюша, вы невероятная!

С Рождеством! И с наступающим Новым годом!

Красивые дети. Так выросли! Победы в Украине!

Напомним, недавно певица Маша Фокина впервые за долгое время показала своего сына. Исполнительница поздравила мальчика с первым юбилеем и поделилась, как праздновала его день рождения.

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