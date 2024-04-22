Екатерина Бужинская восхитила редким фото с мужем-иностранцем и подросшими двойняшками

Украинская певица Екатерина Бужинская крайне редко показывает своего мужа, болгарского бизнесмена Димитара Стойчева, и двойняшек.

Однако на этот раз исполнительница сделала исключение и порадовала фанатов контентом с родными. Артистка показала, как начинается их семейное утро. В своем Instagram певица опубликовала редкое фото, где изображена с возлюбленным-иностранцем и 7-летними двойняшками – Катей и Димой.

Они всей семьей были одеты в одинаковые свитшоты и позировали перед объективом фотокамеры, сидя за ресторанным столиком. На фото Екатерина Бужинская на болгарском языке написала, что их утро начинается со свежевыжатых соков. Как отметила артистка, там немало витаминов, которые оздоравливают организм.

Екатерина Бужинская с мужем и детьми / Фото: instagram.com/buzhynska

"Начинаем утро с витаминотерапии. Свежевыжатые соки полезные для здоровья", — отметила певица.

Напомним, Екатерина Бужинская вместе с мужем-иностранцем и близнецами живет в Болгарии. Также артистка воспитывает старшую дочь Елену, которая находится в Германии, где получает образование. Недавно исполнительница встретилась с 17-летней дочерью и показала, как она заметно подросла и изменилась.

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