Екатерина Бужинская восхитила зимними фото с заметно подросшими двойняшками

Звезда отдыхает в Болгарии.

Украинская певица Екатерина Бужинская вместе с семьей отправилась на отдых.

Они поехали в Болгарию. В частности, там семья любуется невероятными зимними пейзажами. Екатерина решила и своим поклонникам показать частичку своего отдыха.

Екатерина Бужинская с двойняшками / instagram.com/buzhynska

В Instagram-stories исполнительница поделилась разнообразными фото и видео. Она показала, как проводит время с заметно подросшими двойняшками. Певица одела детишек в одинаковые наряды и повела путешествовать по снежным улицам. Семья Бужинской покоряла горные склоны, гуляла с лошадьми и устраивала всевозможные экскурсии.

Екатерина Бужинская с двойняшками / instagram.com/buzhynska

В общем, перед праздниками новогоднее настроение звездному семейству обеспечено. Более того, артистка положительными эмоциями поделятся и со своими поклонниками.

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