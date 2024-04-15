Екатерина Бужинская впервые за длительное время показала свою заметно подросшую 17-летнюю дочь

Артистка встретилась с девочкой.
Народная артистка Украины Екатерина Бужинская очень редко показывает свою 17-летнюю дочь.
Если же двойняшки довольно частые гости в фотоблоге артистки, то Елена – нет. Однако на этот раз знаменитость сделала исключение. Певица встретилась с Еленой и показала, как они вместе проводят время.
Артистка с дочкой сходила в кафе, где они наслаждались вкусностями и разными напитками. Кроме того, Екатерина Бужинская вместе с Еленой устроила импровизированный фотосет. На кадрах исполнительница позировала рядом с улыбающейся дочерью.
В общем, Екатерина Бужинская очень редко показывает свою старшую дочь Елену. Это впервые за продолжительное время артистка опубликовала ее фото. Так что на снимке можно заметить, как Елена заметно подросла и изменилась.
Отметим, Елена не живет вместе с матерью. В настоящее время она находится в Германии, где получает образование. Сама же Бужинская вместе с мужем и двойняшками живет в Болгарии.
Напомним, недавно Екатерина Бужинская показывала, как подросли ее двойняшки. Также исполнительница делилась, как они вместе проводят время.
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