Екатерина Бужинская впервые за длительное время показала свою заметно подросшую 17-летнюю дочь

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская очень редко показывает свою 17-летнюю дочь.

Если же двойняшки довольно частые гости в фотоблоге артистки, то Елена – нет. Однако на этот раз знаменитость сделала исключение. Певица встретилась с Еленой и показала, как они вместе проводят время.

Артистка с дочкой сходила в кафе, где они наслаждались вкусностями и разными напитками. Кроме того, Екатерина Бужинская вместе с Еленой устроила импровизированный фотосет. На кадрах исполнительница позировала рядом с улыбающейся дочерью.

Екатерина Бужинская с дочерью / Фото: instagram.com/buzhynska

В общем, Екатерина Бужинская очень редко показывает свою старшую дочь Елену. Это впервые за продолжительное время артистка опубликовала ее фото. Так что на снимке можно заметить, как Елена заметно подросла и изменилась.

Отметим, Елена не живет вместе с матерью. В настоящее время она находится в Германии, где получает образование. Сама же Бужинская вместе с мужем и двойняшками живет в Болгарии.

Напомним, недавно Екатерина Бужинская показывала, как подросли ее двойняшки. Также исполнительница делилась, как они вместе проводят время.

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