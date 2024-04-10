Екатерина Бужинская впервые за длительное время показала заметно подросших 7-летних двойняшек

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская порадовала редким семейным контентом.

В своем Instagram знаменитость впервые за длительное время показала 7-летних двойняшек от мужа, болгарского бизнесмена Димитара Стойчева. В частности, артистка сделала с детьми атмосферные кадры. Екатерина Бужинская позировала перед камерой в солнцезащитных очках, а рядом с ней Катя и Дима.

Екатерина Бужинская с детьми / Фото: instagram.com/buzhynska

Кстати, двойняшки исполнительницы уже заметно подросли. Особенно изменилась дочь знаменитости, которая избавилась от длинных волос и ходит теперь с короткой стрижкой.

"Мои малыши", — коротко подписала кадры с детьми исполнительница.

Дети Екатерины Бужинской / Фото: instagram.com/buzhynska

Фанаты Екатерины Бужинской написали немало комплиментов ей и ее деткам. Пользователи отметили, что они очень красивая семья, а также пожелали им семейного счастья.

Такие классные и красивые, как родители! Пусть будет все у вас супер!

Красивые детки у вас, Катерина!

Очень красивые!

Екатерина Бужинская с детьми / Фото: instagram.com/buzhynska

Напомним, недавно певица ONUKA впервые за длительное время показала своих детей. Артистка продемонстрировала, как ее сын и дочь заметно подросли.

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