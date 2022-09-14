Екатерина Бужинская выпустила трогательную песню-молитву, которую посвятила защитникам

Екатерина Бужинская представила трогательную песню-молитву, которую получила название "Сила кохання".

Композицию исполнительница посвятила украинским защитникам, которые ныне героически защищают страну от российских оккупантов. По словам певицы, сейчас каждому воину нужен рядом "ангел-хранитель". Так что ее композиция – это своеобразный оберег.

"Это песня-молитва "белого ангела-хранителя", которым является для защитника мама, жена, сестра, дочь, отец, дедушка и бабушка – каждый украинец, который ждет с поля боя своего воина и молится за него и нашу победу. Она о чрезвычайной вере в силу и крепость духа солдата, о том, что добро обязательно преодолевает зло, а любовь – смерть", — поделилась Бужинская в своем Instagram.

В общем, артистка также представила трогательный клип на песню. В видеоработе знаменитость использовала кадры хроники войны. Чтобы достичь большей эмоциональной окраски, артистка в клипе показала моменты из жизни реальных людей.

"Видео чрезвычайно точно изображает украинское настоящее благодаря использованным кадрам военной хроники, а эмоциональности ему придают трагические и радостные моменты из жизни реальных людей – военных и их семей. Среди них можно видеть членов моей семьи - папа и брат", — добавила артистка.

Екатерина Бужинская/Фото Анастасия Давидова

Отметим, Екатерина Бужинская в начале полномасштабной войны уехала с детьми в Болгарию после того, как стала свидетелем разрушения соседского дома. Артистка за границей занялась волонтерством и стала защищать Украину на культурном фронте.

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