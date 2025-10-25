Екатерина Бужинская высказалась о частой разлуке с мужем-иностранцем и ревности: "Знал, кого выбирал"

Екатерина Бужинская с мужем и детьми / © facebook.com/katyabuzhynskaya

Украинская певица Екатерина Бужинская рассказала о влиянии ее карьеры на брак с мужем-иностранцем Димитаром Стойчевым.

Как известно, супруги с двумя общими детьми во время войны живут за границей. Однако время от времени Екатерина все же возвращается на Родину, чтобы порадовать поклонников своими концертами. Звезда говорит, что такая частая разлука почти не влияет на ее личную жизнь.

«Муж относится с пониманием: он знает, что гастроли, сцена и переезды — это часть моей работы. Конечно, ему не всегда приятно, что меня часто нет дома, но он знал, кого выбирал в жены, и поддерживает меня», — призналась Бужинская в интервью «Гордон».

Екатерина Бужинская

По словам певицы, возлюбленный с пониманием относится и к возможному приписыванию ей «романов» с коллегами по сцене. Екатерина объяснила, что Димитар понимает специфику ее профессии и не обращает внимания на ложные слухи, что делает их брак крепким. Исполнительница честно призналась, что об изменах даже и не думает. Она подчеркнула, что на сцене для нее важен только профессионализм, как вот, например, во время недавнего дуэта и концерта с Михаилом Грицканом.

«Мы (с Михаилом Грицканом — прим. ред.) всегда говорим, что наша любовь — она к музыке и искусству. У нас мощная команда, но сотрудничество бывает непростым, потому что каждый из нас личность, амбициозный и немного эгоистичный. Чтобы тандем работал комфортно, нужно идти на компромиссы. Предложения сделать пиар на теме романа всегда были, потому что людям это нравится, но мы остаемся профессионалами», — подчеркнула артистка.

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан

