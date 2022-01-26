Екатерина Бужинская заразилась коронавирусом: "Зараза прицепилась"

В настоящее время артистка находится на самоизоляции.

Украинская певица Екатерина Бужинская поделилась с поклонниками печальной новостью.

В сторис на странице в Instagram знаменитость рассказала, что заразилась коронавирусом. В общем, за два года Екатерина впервые болеет COVID-19.

"Плохая новость, друзья. Два года берегла себя, как могла. К сожалению, эта зараза прицепилась", — поделилась Бужинская.

Также исполнительница опубликовала снимок, где видно, что результат теста на COVID-19 оказался положительным.

Екатерина Бужинская заразилась коронавирусом / instagram.com/buzhynska

Сейчас знаменитость находится на самоизоляции и призывает поклонников беречь свое здоровье.

Отметим, где именно Екатерина подхватила болезнь, неизвестно. Впрочем, недавно Бужинская ездила отдыхать в Доминиканскую Республику.

Читайте также: