Екатерина Кухар честно высказалась о личной жизни и как знакомые "кавалеров" ей предлагают

Екатерина Кухар / © YouTube-канал Марічка

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Украинская прима-балерина Екатерина Кухар рассказала о личной жизни и впервые за долгое время дала понять, есть ли в жизни любовь.

Звезда балета уже давно не комментирует отношения и предпочитает оставлять романтическую сторону жизни вне публичного пространства. Поэтому вокруг ее личной жизни периодически возникают разные слухи, в том числе и относительно ее отношений с мужем, артистом балета Александром Стояновым.

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Впрочем, в разговоре с Маричкой Падалко Кухар таки немного приоткрыла занавес над происходящим в ее жизни сейчас. Балерина призналась, что нет причин жаловаться и она удовлетворена своим нынешним состоянием. Однако остальные подробности оставила себе.

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«Что происходит в личной жизни — я наполнена, счастлива, имею смыслы и цели. Я довольна своей женской жизнью», — поделилась Екатерина.

Екатерина Кухар / © YouTube-канал Марічка

В то же время балерина не стала отвечать на слухи о кризисах в браке или возможном разводе. Кухар с юмором отреагировала на постоянный интерес к этой теме.

По словам Екатерины, знакомые даже шутят, что готовы устроить ей «смотрины» и познакомить с потенциальными кавалерами. А сама артистка советует в таких вопросах обращаться к искусственному интеллекту, который в итоге тоже придумывает чепуху.

«Я могу над собой посмеяться. Когда меня спрашивают: „Что там в личной жизни, ты что-нибудь расскажешь? У нас там уже очередь из кавалеров, может, позволишь нам устроить смотрины?“ А я отвечаю, что нужно спросить у ChatGPT. У него спросили, кто любовник и вовсе не совпало (с реальностью — ред.)», — заинтриговала звезда.

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Екатерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Кухар также вспомнила слова своей бабушки, смысл которых, по признанию артистки, она по-настоящему поняла лишь со временем и заговорила об «иллюзии».

«Когда-то моя бабушка мне говорила фразу, которую я поняла не так давно: „Счастье любит тишину“. Иногда женщине необходима даже иллюзия. Самое важное, чтобы она была вдохновлена этой иллюзией», — загадочно добавила балерина.

Напомним, недавно певица Ирина Федишин заявила о кардинальных изменениях в личной жизни — она беременна. Звезда показалась с округлым животиком во время ожидания третьего малыша.

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