Екатерина Кухар и Владимир Завадюк станут спикерами образовательного проекта

Масштабный обновленный курс в 1+1 media school стартует 25 августа.

Владимир Завадюк, продюсер развлекательных шоу телеканала 1+1 вместе со звездной коллегой примой-балериной Екатериной Кухар будет преподавать на курсе "Продюсер Big Entertainment Shows".

В обновленный курс образовательного проекта 1+1 media пригласили знаменитых представителей шоу-бизнеса из разных сфер. Кроме этого, традиционно делиться опытом и кейсами будет команда создателей "Танцы со звездами", "Голос страны", "Голос. Дети", "Маскарад" и "Липсинк баттл".

В своем Instagram продюсер Владимир Завадюк рассказал, что курс такого масштаба в 1+1 media school запускается впервые:

"Кроме наших суперпрофи, начиная от исполнительных продюсеров, сценаристов, стилистов и заканчивая режиссерами прямого эфира, делиться знаниями с вами будут лучшие креаторы рынка".

Отметим, что масштабный обновленный курс "Продюсер Big Entertainment shows" под кураторством Владимира Завадюка в 1+1 media school стартует 25 августа.

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