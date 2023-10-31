Екатерина Кухар на фоне слухов о разрыве со Стояновым заговорила о переменах в личной жизни

Прима Национального театра оперы и балета Екатерина Кухар заговорила о перемах в личной жизни.

Знаменитость сделала неоднозначный пост в Instagram. К слову, Екатерина заговорила, что женщина идет к парикмахеру, когда в ее личной жизни происходят перемены. После этих слов балерина предстала с новой прической. Екатерина сделала себе челку.

"Когда в личной жизни женщины происходят перемены, она идет к парикмахеру", — отметила Кухар.

Екатерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Между тем поклонники Екатерины подозревают, что в ее отношениях с мужем Александром Стояновым не все в порядке. Кстати, супруги уже некоторое время не делятся совместными фотографиями и не вспоминают друг друга в фотоблогах. Некоторые фанаты пары предполагают, что они вообще не вместе.

Катя, почему вы перестали публиковать фотографии и видео с мужем? Вы разошлись, что-то произошло?

Что-то я волнуюсь. А где Стоянов?

Я не поняла, а со Стояновым уже все?

Александр Стоянов и Екатерина Кухар

Напомним, недавно появились слухи, что внучка Софии Ротару разошлась со старшим на 13 лет бойфрендом. Пара не комментировала сплетни, но своим поведением дала понять, что между ними действительно не все хорошо.

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