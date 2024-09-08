Екатерина Кухар на фоне слухов о разводе со Стояновым намекнула на новый роман и показала возлюбленного

Уже долгое время в Сети говорят, что украинская балерина Екатерина Кухар развелась с мужем Александром Стояновым.

Знаменитость слухов не комментирует и не объясняет, что же вообще происходит в ее личной жизни. Вместо этого Катерина Кухар продолжает подогревать сплетни о разводе. На этот раз знаменитость решила вспомнить, каким было ее лето.

Как отметила танцовщица, жаркие летние дни у нее были очень насыщенными. В частности, происходило разное: победы, разочарование, влюбленность, куча путешествий. Также Екатерина Кухар поделилась и коротеньким видео. На некоторых кадрах можно заметить загадочного мужчину, с которым балерина проводила время. К слову, на видео был не Александр Стоянов, а кто-то другой.

Екатерина Кухар заговорила о влюбленности и заинтриговала новыми отношениями

"После всех событий на этой неделе возникает желание погрузиться в приятные воспоминания о лете, ведь это была как маленькая жизнь с победами и разочарованиями, работой и отдыхом, влюбленностью, детьми, друзьями, прогулками по любимому городу и кучей новых знакомств! В наше сложное время все эти вещи ценишь втрое больше…", — поделилась балерина.

Фанаты предполагают, что таким образом Екатерина Кухар подтвердила слухи о разводе. Более того, по мнению пользователей, загадочный мужчина на видео – это новый избранник танцовщицы. Впрочем, кто же, вероятно, покорил сердце хореографа – неизвестно. Однако ранее Кухар публиковала видео со стилистом Александром Левинским. Тогда мужчина в комментариях нежно обращался к балерине "моя", а она отвечала ему смайликами в виде сердец.

Екатерина Кухар и Александр Левинский / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Отметим, о предполагаемом разрыве Екатерины Кухар и Александра Стоянова заговорили осенью прошлого года. Тогда балерина сменила прическу и заговорила, что женщина идет к парикмахеру, когда в личной жизни происходят перемены. Тем временем Стоянов прекратил называть Кухар женой, а только "мамой его детей". Впоследствии балерина отметила, что "их с мужем пути разошлись". Однако более подробных комментариев пара не дает.

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