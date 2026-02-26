Екатерина Кухар на фоне слухов о разводе заинтриговала признанием: "Я влюблена"

Екатерина Кухар

Одна из самых известных артисток балета Екатерина Кухар приоткрыла завесу личной жизни и рассказала, влюблена ли сейчас.

Обычно балерина очень редко делится подробностями, имеющими отношение к ее личной жизни с мужем Александром Стояновым, особенно на фоне слухов об их разводе. Однако на проекте "Наодинці з Гламуром" Екатерина Кухар заинтриговала изменениями в личной жизни.

"Да, я влюблена. Как всегда в принципе. Но хочу сказать, что всю свою жизнь я жила для зрителя, а сейчас мне очень хочется свое личное оставить за кулисами. Потому что я очень берегу свои границы сейчас", — рассказала балерина Екатерина Кухар.

Екатерина Кухар

К слову, разговоры о возможном разводе Екатерины Кухар и ее партнера Александра Стоянова не утихают в СМИ уже несколько лет. Еще осенью в 2023 году поклонники обратили внимание на заметные изменения в их публичном поведении.

В частности, Стоянов перестал называть Кухар своей женой, употребляя лишь формулировку «мама моих детей», тогда как балерина в свою очередь делала неоднозначные намеки на изменения в личной жизни. Впрочем, оба до сих пор не комментируют, развелись ли официально.

Напомним, в январе сам Александр Стоянов показал общие фото с Екатериной и погрузился в ностальгию.